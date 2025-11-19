Quirinale-Chigi Meloni sale al Colle

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Presidente del Consiglio si è recata al Colle dopo indiscrezioni di stampa sulle presunte manovre contro il Governo e la richiesta di smentite da parte di Fratelli d’Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

quirinale chigi meloni sale al colle

© Tv2000.it - Quirinale-Chigi. Meloni sale al Colle

Contenuti che potrebbero interessarti

quirinale chigi meloni saleCaso Garofani, Meloni sale al Colle - La premier ricevuta dal presidente Mattarella dopo l’attacco di Fdi al consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, accusato dal quotidiano la Verità di preparare «uno scossone al governo». Lo riporta italiaoggi.it

quirinale chigi meloni saleIl piano di Meloni per il Quirinale. A Mattarella solo mezze scuse -  Dietro la polemica, il nervosismo della leader ma anche un progetto che guarda al 2029 ... Da editorialedomani.it

quirinale chigi meloni saleMeloni al Quirinale, "sintonia" con Mattarella. Il "rammarico" per le parole di Garofani - La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina al Quirinale per un incontro con il Presidente della ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Quirinale Chigi Meloni Sale