Quirinale-Chigi Meloni sale al Colle
La Presidente del Consiglio si è recata al Colle dopo indiscrezioni di stampa sulle presunte manovre contro il Governo e la richiesta di smentite da parte di Fratelli d’Italia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giorgia Meloni vuole tutto, anche il Quirinale. Non le basta Palazzo Chigi, non le basta un parlamento che vota sempre sì, non le basta il governo più longevo. No, lei vuole il Colle più alto. E inizia la sua campagna elettorale mettendo nel mirino anche un gala Vai su X
Il caso tra Palazzo Chigi e il Quirinale e le accuse di golpe. Bignami: «Fate chiarezza». Replica durissima del Colle: «Stupore, ridicolo». E nella bufera finisce l’ex deputato Pd Garofani. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garofani, Meloni sale al Colle - La premier ricevuta dal presidente Mattarella dopo l’attacco di Fdi al consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, accusato dal quotidiano la Verità di preparare «uno scossone al governo». Lo riporta italiaoggi.it
Il piano di Meloni per il Quirinale. A Mattarella solo mezze scuse - Dietro la polemica, il nervosismo della leader ma anche un progetto che guarda al 2029 ... Da editorialedomani.it
Meloni al Quirinale, "sintonia" con Mattarella. Il "rammarico" per le parole di Garofani - La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina al Quirinale per un incontro con il Presidente della ... Come scrive iltempo.it