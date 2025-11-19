"Un importante giornale ieri ha pubblicato una notizia. Abbiamo chiesto alla persona interessata da questi virgolettati di smentire; ci ha sorpreso molto la reazione del Partito Democratico, estremamente scomposta e accesa, e oggi abbiamo letto che la persona ne ha confermato i contenuti. Quindi, i fatti sono questi", dice all'Adnkronos il capogruppo di Fdi Galeazzo Bignami, interpellato a Montecitorio in merito al caso Garofani dopo la notizia dell'incontro al Quirinale tra la premier Giorgia Meloni e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Se il faccia a faccia tra Meloni e Mattarella chiude la questione? "Io sono qua insieme a voi, quindi non ero presente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quirinale, Bignami (FdI): "Da Pd reazione scomposta, Garofani ha confermato"