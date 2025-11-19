Qui per caso Gero Guagliardo presenta il suo libro alla Biblioteca comunale di Gragnano

«In questo libro tutti gli scatti sono legati al territorio di Piacenza, una città che mi ha subito fatto sentire a casa».“Qui per caso. Racconti e fotografie di uno finito a Piacenza”, il libro di Gero Guagliardo (ed. Officine Gutenberg) sarà presentato giovedì 20 novembre, alle ore 18 alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

