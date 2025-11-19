Qui fu Napoli qui sarà Napoli | sette teatri di Salerno protagonisti della rassegna
A Salerno torna la rassegna “Qui fu Napoli, qui sarà Napoli”, manifestazione dedicata alla drammaturgia partenopea dall'Ottocento ai giorni nostri. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata dal Consorzio “La Città Teatrale” e si svolge in sette diverse sale cittadine con un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
