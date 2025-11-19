Il mondo del collezionismo è molto vario, e fra i pezzi ricercati dagli amanti degli oggetti rari e preziosi troviamo anche alcuni vinili. Ci sono dei pezzi, infatti, che possono raggiungere cifre astronomiche. Per comprendere il fenomeno del vinile bisogna ragionare sulla situazione attuale: se da un lato viviamo nell'epoca delle piattaforme streaming, troviamo per contro sempre più appassionati di musica vintage. In molti desiderano, oggi più che mai, poter "toccare" un vecchio disco, prima di ascoltarlo. Da qui la riscoperta dei vecchi e affidabili giradischi, e dei vinili. Ecco perché, prima di gettare i dischi tenuti in soffitta, sarebbe meglio dare una controllata, perché potrebbero esserci delle sorprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questi vinili possono valere più di 100mila euro: ecco quali sono