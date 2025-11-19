Quelli di Basaglia… a 180° | la Cooperativa Progetto 5 celebra i suoi 40 anni con una giornata dedicata alla salute mentale
Arezzo, 19 novembre 2025 – Riflessioni, testimonianze e arte: in occasione del suo 40° anniversario, domenica 23 novembre 2025, la Cooperativa Progetto 5 organizza nella suggestiva cornice del Teatro Petrarca di Arezzo una giornata pubblica interamente dedicata alla salute mentale, alla memoria delle esperienze che hanno trasformato il territorio, e alle sfide dei servizi di comunità. Un’iniziativa coinvolgente e di rilievo, aperta a tutta la cittadinanza, che si articolerà in due diversi momenti: il convegno “Salute mentale e comunità: storie, pratiche e prospettive”, moderato da Francesco Zarro di Progetto 5 e “Quelli di Basaglia a. 🔗 Leggi su Lanazione.it
