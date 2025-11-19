Quella lezione di Londra sui migranti
Londra ha lanciato all'Europa un segnale che merita di non essere trascurato. La radicale svolta sull'immigrazione proposta dal governo laburista di Keir Starmer è, infatti, una notizia di prima grandezza. Per la prima volta un governo di sinistra riconosce che l'immigrazione irregolare "sta riducendo a pezzi il Paese" e dispone la più severa riforma del diritto d'asilo dalla Seconda guerra mondiale. Se poi si pensa che il provvedimento chiamato "restaurare l'ordine e il controllo" reca la firma di una ministra pakistana, Shabana Mahmood, si misura per intero la clamorosa novità della "rivoluzione" in atto a Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
BRITISH SLANG Nella lezione di inglese di oggi impariamo come parlano veramente i londinesi a Londra LISTA: That’s beautiful = that’s peng That’s cool = that’s lit That’s ugly = that’s butters Seguici per lezioni quotidiane di British English ? #inglese - facebook.com Vai su Facebook
Londra taglia drasticamente i diritti dei rifugiati: addio al “golden ticket” e allo status a lungo termine - A confermare la notizia lo stesso governo laburista, dopo che la notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dalla Bbc. Riporta affaritaliani.it
Londra dichiara guerra ai migranti: "Fanno a pezzi il Paese" - Il governo Starmer è pronto ad annunciare una serie di provvedimenti per rendere meno appetibile il trasferimento irregolare nel Regno Unito ... Si legge su msn.com
Manifestanti anti migranti a Londra: scontri con la polizia - Alcuni manifestanti britannici contro l'immigrazione si sono scontrati con la polizia nella città di Epping, alle porte di Londra. Segnala tg24.sky.it