Londra ha lanciato all'Europa un segnale che merita di non essere trascurato. La radicale svolta sull'immigrazione proposta dal governo laburista di Keir Starmer è, infatti, una notizia di prima grandezza. Per la prima volta un governo di sinistra riconosce che l'immigrazione irregolare "sta riducendo a pezzi il Paese" e dispone la più severa riforma del diritto d'asilo dalla Seconda guerra mondiale. Se poi si pensa che il provvedimento chiamato "restaurare l'ordine e il controllo" reca la firma di una ministra pakistana, Shabana Mahmood, si misura per intero la clamorosa novità della "rivoluzione" in atto a Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella lezione di Londra sui migranti