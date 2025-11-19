Profonda tristezza ad Alghero per la scomparsa di Tommy Gattu, 14 anni, morto improvvisamente nel sonno mentre si trovava in vacanza in Egitto con i genitori, Marilina e Pier Giuseppe. Una tragedia inattesa e incomprensibile che ha sconvolto una famiglia molto conosciuta in città e ha lasciato l’intera comunità attonita, incapace di trovare parole di fronte a un dolore così grande. Il dramma si è consumato durante un viaggio che avrebbe dovuto essere un momento di serenità. Tommy, ragazzo descritto come solare e pieno di vita, si era recato in Egitto insieme ai genitori per qualche giorno di vacanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quel sorriso per sempre nel cuore”. Tommy muore così a 14 anni: una città intera sotto shock