Queens of the Dead recensione RoFF | Tina Romero omaggia e si allontana dal padre con uno zombie movie colorato in chiave queer

La nostra recensione di Queens of the dead, opera d’esordio di Tina Romero, figlia di George A. Romero: un film su un’apocalisse zombie in chiave queer in una New York colorata, glamour e spregiudicata. Queens of the Dead, operda d’esordio di Tina Romero e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, trasporta l’apocalisse zombie nel cuore di una New York queer, colorata e scintillante. Al club Yum di Brooklyn, una serata di gala si trasforma in incubo quando degli zombie invadono la città. Tra paillettes, ironia e caos, un gruppo di protagonisti LGBTQ+ deve affrontare tanto le creature quanto i propri conflitti interiori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Queens of the Dead, recensione RoFF: Tina Romero omaggia e si allontana dal padre con uno zombie movie colorato in chiave queer

