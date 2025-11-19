Quattro secoli di Benedetto Marini | incontri e visite guidate tra Palazzo Farnese e le chiese piacentine
In occasione del 400esimo anniversario del dipinto "La moltiplicazione del pane e dei pesci" di Benedetto Marini, che oggi si può ammirare sulla controfacciata della Basilica di San Francesco a Piacenza, i Musei Civici e il Touring Club promuovono due iniziative per celebrare l'artista.Giovedì 27. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
