Quasi 7 milioni tra pazienti oncologici e caregiver premio Incontradonna ‘narrazione come cura’

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti oncologici e 3 milioni i caregiver – spesso familiari – che si prendono cura di loro ogni giorno, dedicando tempo e forze. Due percorsi diversi e complementari, fisicamente ed emotivamente complessi, che possono trovare supporto nell’arte e nella scrittura: è quanto sostiene Fondazione IncontraDonna, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

quasi 7 milioni pazientiQuasi 7 milioni tra pazienti oncologici e caregiver, premio Incontradonna 'narrazione come cura' - In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti oncologici e 3 milioni i caregiver – spesso familiari – che si prendono cura di loro ogni giorno, dedicando tempo e forze. Scrive adnkronos.com

Crollo Torre dei Conti, lavori per restauro finanziati con fondi Pnrr per quasi 7 milioni - Era stato finanziato con quasi 7 milioni di euro l'intervento di restauro della Torre dei Conti di Largo Corrado Ricci a Roma crollata in parte oggi: per gli interventi infatti, relativi al punto 26 ... Come scrive adnkronos.com

In Italia quasi 2,5 miliardi in 7 anni per ricerca contro cancro - Tra il 2016 e il 2023 l'Italia ha destinato quasi due miliardi e mezzo di euro alla ricerca sul cancro. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi 7 Milioni Pazienti