Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellin o ha ritrovato il successo nell’ultimo turno, superando la StellaEbk Roma 68-66 in una sfida combattuta fino all’ultimo possesso. Tra i protagonisti della vittoria c’è Andrea Quarisa, autore del canestro decisivo e simbolo della solidità biancoverde nei momenti chiave. Il centro, però, mantiene i piedi per terra e sottolinea come la concentrazione non sia mai venuta meno: “Appena ho segnato ho pensato soltanto a tornare in difesa, mancavano una quindicina di secondi e loro avevano ancora timeout e rimessa. La partita non era ancora vinta”. Quarisa analizza anche il percorso di crescita del gruppo, reso più complesso da un precampionato anomalo: “Siamo una squadra nuova e abbiamo avuto poco tempo per lavorare tutti insieme, tra infortuni e amichevoli saltate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quarisa: “Up and down normali, fondamentale restare compatti”