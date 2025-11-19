Quanto manca all' Europa per avere la sua prima startup da 1.000 miliardi
“La tecnologia è la forza trainante che rimodella tutto, in Italia c'è ottimismo ma serve accelerare”. Cosa dice il nuovo State of European Tech su startup e crescita. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Europa Verde e Avs si rivolgono al prefetto: “Mancanza di un qualsiasi confronto pubblico”. Gli esperti: “un valore affettivo profondissimo” - facebook.com Vai su Facebook
Giorgetti: «Manovra per la competitività. L’Europa fermi l’avanzata cinese» | @Corriere Vai su X
Quanto manca all'Europa per avere la sua prima startup da 1.000 miliardi - Arrivare alla prima startup europea da mille miliardi di dollari di valore è un obiettivo possibile, svela il fondo d'investimento Atomico che, come ogni anno, misura lo stato di salute del settore ... Secondo wired.it
SCENARIO INDUSTRIA/ “Manca una risposta europea alla crisi, la Bce può intervenire” - La produzione industriale europea ha recuperato terreno, ma continua a pesare l'incertezza unita ai ritardi della Germania ... Da ilsussidiario.net
Il vero problema dell'Europa è che non sa gestire la sua rilevanza - L’ha sostenuta Mario Draghi all’ultimo Meeting di Rimini di Comunione e liberazione, poi ripresa dalla ... Riporta ilfoglio.it