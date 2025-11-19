Quanto chiedono di prestito i milanesi e per cosa
A Milano e in Lombardia nei primi dieci mesi del 2025 sono aumentate le richieste di prestito da parte dei consumatori e anche gli importi medi sono superiori al dato nazionale. Secondo l'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale nella Regione nel 2025 ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Casa Bianca e Tesoro chiedono alle banche americane di organizzare un prestito di 20 miliardi all'Argentina. La domanda (retorica) sorge spontanea: perché? Ora le banche cercano garanzie per evitare di immolare soldi alla Cassa del Mezzogiorno d'Ameri Vai su X
Sunderland e Brentford su Santiago Giménez! Il #Milan apre alla cessione – prestito o definitivo – ma solo se arriva un nuovo 9 subito pronto ? Rendimento sotto tono e riflessioni in corso ? #Calciomercato #SerieA #Gimenez #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook