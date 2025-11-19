Quanto chiedono di prestito i milanesi e per cosa

A Milano e in Lombardia nei primi dieci mesi del 2025 sono aumentate le richieste di prestito da parte dei consumatori e anche gli importi medi sono superiori al dato nazionale. Secondo l'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale nella Regione nel 2025 ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it