Quanto bisogna camminare per aiutare il cuore? Contano i minuti non i passi

(Adnkronos) – Meglio camminare contando i passi o i minuti? Il walking fa bene al cuore, consente di dimagrire, permette di abbassare la pressione e produce benefici in relazione al livello di colesterolo 'cattivo' e di glicemia. La scienza da tempo accende i riflettori sull'attività fisica che è alla portata di tutti o quasi, a prescindere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

