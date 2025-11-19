Quante stelle ha azzeccato la AI con le sue previsioni?
Qualche giorno prima della cerimonia di presentazione della nuova Guida Michelin Italia abbiamo fatto un esperimento e abbiamo chiesto a ChatGPT di dirci quali sarebbero stati i ristoranti premiati con una promozione a due o tre stelle. Sappiamo che si tratta si un LLM, e non di un oracolo, e questo significa che la sua risposta si è basata su articoli e statistiche disponibili online. Ora che l a cerimonia è conclusa e Michelin ha così reso noti a tutti quali sono i ristoranti presenti nella Guida Italia 2026, possiamo verificare se l’Intelligenza artificiale ha visto giusto o se ha sofferto di una qualche allucinazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Altre letture consigliate
Guardate quante simpatiche decorazioni si possono realizzare con le stelle: festoni, piccoli doni, biglietti di auguri... :-) Potete trovare il modello al seguente link https://fantavolando.it/lavoretti-natale-una-simpatica-stella/ #fantavolando #stelle #natale #christma - facebook.com Vai su Facebook