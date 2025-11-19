Quando Saudati prese di tacco l’Avellino L’ex attaccante azzurro segnò il gol partita

di Simone Cioni EMPOLI Sabato prossimo l’Empoli tornerà ad Avellino ad oltre otto anni di distanza dall’ultima volta, era il 30 settembre 2017 e finì 3-2 per gli irpini che rimontarono da 0-2, mentre l’ultima vittoria azzurra al Partenio è datata 30 maggio 2009 quando a firmare l’1-0 finale fu Luca Saudati, subentrato dalla panchina. "Mi ricordo quella partita, arrivò nella parte finale della stagione e ci permise di agganciare i play-off – ammette l’ex attaccante azzurro – Fu anche un bel gol perché mi ricordo segnai di tacco su cross, mi sembra di Tosto. Se è stato il mio più bel gol a Empoli? Beh quella stagione fu un po’ complicata a livello di ambiente, probabilmente sono stati più belli quelli segnati a San Siro contro il Milan (l’1-0 con cui l’Empoli espugnò Milano nel 2007-‘08 ndr) e quello al Castellani contro l’Atalanta (il vantaggio nel 2-0 rifilato ai bergamaschi nel 2006-‘07, ndr)". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

