Quando la semifinale di Coppa Davis 2025 | orari singolari e doppio tv streaming
La prima semifinale della Coppa Davis 2025 si disputerà venerdì 21 novembre sul cemento indoor della Fiera di Bologna: ad aprire le danze alle ore 16.00 sarà il confronto tra i numeri 2 delle due squadre, a seguire ci sarà spazio per il match tra i due numeri 1 (sempre in base al ranking ATP stilato alla vigilia dell’evento) e poi toccherà all’eventuale doppio di spareggio. In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare domenica 23 novembre (ore 15.00) contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che prevede Germania-Argentina (con Alexander Zverev a trascinare i tedeschi, ma i sudamericani possono contare sui solidi Comesana ed Etcheverry) e Spagna-Cechia (gli iberici sono privi di Carlos Alcaraz e dovranno fronteggiare Lehecka e Mensik). 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Coppa Davis, Belgio in semifinale: Francia battuta 2-0 #SkySport #SkyTennis #DavisCup Vai su X
Coppa Davis, il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Coppa Davis, Italia-Austria 1-0: Cobolli domina Misolic nel primo set, 6-1 - Berrettini apre con una vittoria su Rodionov la campagna degli azzurri due volte campioni in carica. gazzetta.it scrive
Italia-Austria in Coppa Davis, Berrettini-Rodionov 6-3 0-1 in diretta LIVE: partita sospesa - L'Italia del tennis fa il suo esordio in Coppa Davis contro l'Austria: in campo Berrettini e Cobolli, poi il doppio ... Si legge su fanpage.it
Coppa Davis: il Belgio elimina la Francia e attende l’Italia in semifinale. Decide Bergs - Coppa Davis | Ma l'Italia di Cobolli e Berrettini, probabili singolaristi mercoledì contro gli austriaci, deve ancora vincere i quarti di finale ... Riporta ubitennis.com