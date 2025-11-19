Quando la semifinale di Coppa Davis 2025 | orari singolari e doppio tv streaming

La prima semifinale della Coppa Davis 2025 si disputerà venerdì 21 novembre sul cemento indoor della Fiera di Bologna: ad aprire le danze alle ore 16.00 sarà il confronto tra i numeri 2 delle due squadre, a seguire ci sarà spazio per il match tra i due numeri 1 (sempre in base al ranking ATP stilato alla vigilia dell’evento) e poi toccherà all’eventuale doppio di spareggio. In palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare domenica 23 novembre (ore 15.00) contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che prevede Germania-Argentina (con Alexander Zverev a trascinare i tedeschi, ma i sudamericani possono contare sui solidi Comesana ed Etcheverry) e Spagna-Cechia (gli iberici sono privi di Carlos Alcaraz e dovranno fronteggiare Lehecka e Mensik). 🔗 Leggi su Oasport.it

