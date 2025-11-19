Quando la musica cura | otto ore di note al Morgagni-Pierantoni con il mago Casanova per umanizzare la Terapia Intensiva
Un’onda di musica ha trasformato gli spazi dell’ospedale in un palcoscenico di emozioni, speranza e bellezza. Il Morgagni-Pierantoni è stato teatro mercoledì della maratona musicale “Otto ore di note magiche”, un evento di sensibilizzazione dedicato all’umanizzazione delle terapie intensive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
