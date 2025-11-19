Quando la musica cura | otto ore di note al Morgagni-Pierantoni con il mago Casanova per umanizzare la Terapia Intensiva

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’onda di musica ha trasformato gli spazi dell’ospedale in un palcoscenico di emozioni, speranza e bellezza. Il Morgagni-Pierantoni è stato teatro mercoledì della maratona musicale “Otto ore di note magiche”, un evento di sensibilizzazione dedicato all’umanizzazione delle terapie intensive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

A Nembro otto ore con musiche di Bach - Sabato 20 settembre 2025 dalle 10 alle 23 all’Auditorium Modernissimo e alla chiesa di Santa Maria a Nembro si terrà “BACHperOTTO: 8 ore di Johann Sebastian Bach”, per Antonio Noris anima del ... Secondo bergamonews.it

La musica live accompagna otto documentari: omaggio a David Lynch - Musica live e grande cinema s’incontrano in una serata visionaria dedicata al genio di David Lynch. Segnala ilrestodelcarlino.it

Otto serate magiche tra musica e parole - Secondo appuntamento, oggi nella sala comunale Renato Giorgi di Sasso Marconi, per la prima rassegna di musica, poesia e azioni sceniche a cura dell’associazione culturale ’Le nuvole’. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Cura Otto Ore