Quando la morte è pianificata
«Simul stabunt, simul cadent». I nostri avi latini commenterebbero così la morte simultanea delle gemelle Kessler. Non mi soffermerei sull’aspetto genetico. Ho due sorelle e un fratello gemelli (e le lascio immaginare cosa voglia dire convivere con tre copie perfette di una stessa persona). Ed è innegabile che tra loro ci sia un filo invisibile che li tenga uniti anche a distanza! Ma vorrei soffermarmi su un altro punto: non hanno accettato che la loro bellezza, splendida elegante e statuaria alla soglia di 90 anni decadesse! Quella delle gemelle tedesche hanno preso una decisione sulla propria vita come se si trattasse di un pullover slabbrato o un frullatore ormai desueto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Addio alle gemelle Kessler: unite nella vita, unite anche nella morte Il mondo dello spettacolo dice addio ad Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno fatto sognare intere generazioni di italiani. Sono morte insieme il 17 novembre 2025 a 89 anni nella loro - facebook.com Vai su Facebook