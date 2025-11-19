Quando la chirurgia diventa maestria | l’approccio Espansione 4.0 è la nuova frontiera della rigenerazione osteo-mucosa dei mascellari

A Bologna, un corso avanzato per odontoiatri e chirurghi orali provenienti da tutta Italia, condotto da Ernesto Bruschi. Un approccio consolidato che riduce invasività e tempi di guarigione e accresce il benessere dei pazienti. Bologna, 1 8 novembre 2025 – Si è tenuto a Bologna, presso Best Western Plus Tower Hotel, un nuovo appuntamento con il Corso “ Espansione Osteo-Mucosa 4.0. L’evoluzione continua: dalle basi alla maestria clinica “, a cura di Ernesto Bruschi, odontoiatra esperto, fondatore e direttore sanitario del Centro Denti+. Una giornata tecnico-pratica rivolta a odontoiatri e chirurghi orali provenienti da tutta Italia, organizzata in collaborazione con il Centro Corsi Edizioni Martina di Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

