Mai sentito parlare di indice Maqi? E’ l’indice che misura la qualità amministrativa dei municipi italiani (l’abilità di un’amministrazione a svolgere efficacemente le proprie funzioni), un test che può aiutare le amministrazioni a valutare il proprio operato e migliorare. Su questa base una fotografia delle amministrazioni italiane è stata ‘scattata’ dal Sole 24 Ore che ha reso pubblica la sua classifica. Ebbene il Comune di Cesena manca il podio per un soffio, e si posiziona al 4° posto tra i comuni capoluogo con miglior capacità amministrativa, a livello nazionale nel periodo dal 2021 al 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qualità amministrativa del Comune. Cesena al quarto posto in Italia