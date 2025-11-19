Qualificazioni Mondiali | i risultati di martedì e chi va ai playoff

Roma, 18 novembre - Succede di tutto a Glasgow in una delle partite più incredibili di queste serate di Qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026. La Scozia batte la Danimarca 4-2, realizzando il terzo e il quarto gol in pieno recupero. Scott McTominay apre le marcature con una straordinaria rovesciata, ma la Danimarca reagisce e trova il pareggio nella ripresa con un rigore di Højlund. La Scozia torna avanti al 78’, salvo farsi raggiungere di nuovo cinque minuti più tardi. Poi, al 93’, Kieran Tierney firma il gol della carriera, quello del 3-2, e poco dopo McLean chiude i conti, regalando la qualificazione ai Mondiali agli scozzesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

