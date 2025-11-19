Qualificazioni Mondiali adesso il quadro è completo Tutte le possibili avversarie dell’Italia ai playoff Chi è da evitare assolutamente

L' Italia si prepara per l'ultima, cruciale fase di qualificazione in vista dei Mondiali del 2026. Dopo aver concluso la fase a gironi, la Nazionale ha ottenuto un posto nei play-off europei, che rappresentano l'ultima spiaggia per conquistare uno dei quattro pass ancora in palio per la manifestazione calcistica più importante. Il quadro delle sedici squadre partecipanti è ora completo, definendo le avversarie potenziali che la squadra di Rino Gattuso potrebbe incontrare lungo il percorso. La posta in gioco è altissima, e l'attesa per il sorteggio è palpabile, poiché da esso dipenderà la composizione dei cammini verso il sogno mondiale.

