Qualificazioni | domani il sorteggio dei playoff Italia nuovo rischio Macedonia Una Scozia epica va ai Mondiali

Sono quattro i posti riservati alle nazionali europee che si qualificheranno ai Mondiali attraverso gli spareggi. Dopo aver fallito la partecipazione diretta, l' Italia spera di ottenere questo pass a marzo. Divise in quattro fasce sono sedici le partecipanti agli spareggi (le 12 seconde nei rispettivi gironi e le 4 migliori vincitrici della Nations League 202425). Il sorteggio avverrà domani e all'Italia del ct Rino Gattuso (nella foto), che è in prima fascia, toccherà una tra Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia che eliminò gli azzurri nel 2022 e che ieri sera è stata strapazzata dal Galles.

