Quali sono le banche italiane più sicure secondo la Bce

La Banca centrale europea conferma la solidità delle banche europee, con l'Italia in primo piano grazie a Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Per il 2026-2028, l'attenzione sarà su rischi geopolitici, incertezze economiche, cyberminacce e resilienza operativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Autostrade, banche, assicurazioni, distribuzione del gas e idroelettrico sono i settori nei quali il governo ha scelto di intervenire Questa scelta ha aperto a interrogativi sul fronte della concorrenza e dei rapporti con l'UE L'articolo su Il Piccolo Vai su X

Banche italiane, quali sono le più solide del 2025 secondo la Bce: sul podio Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo - Le banche europee, nel 2025, presentano complessivamente «posizioni robuste di capitale e liquidità e una forte generazione di utili» ... Da msn.com

La Bce promuove le banche italiane. Ecco gli istituti europei meno rischiosi secondo gli esami della Vigilanza - Francoforte individua pericoli limitati per i gruppi del Paese, in particolare per Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. milanofinanza.it scrive

Banche italiane tra le più solide d’Europa, Credem guida la classifica Bce - Le valutazioni SREP della BCE confermano la solidità degli istituti italiani: capitale forte, liquidità elevata e requisiti prudenziali tra i migliori in Europa ... Si legge su quifinanza.it