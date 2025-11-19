Quali sono le banche italiane più sicure secondo la Bce

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea conferma la solidità delle banche europee, con l'Italia in primo piano grazie a Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. Per il 2026-2028, l'attenzione sarà su rischi geopolitici, incertezze economiche, cyberminacce e resilienza operativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sono banche italiane pi249Banche italiane, quali sono le più solide del 2025 secondo la Bce: sul podio Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo - Le banche europee, nel 2025, presentano complessivamente «posizioni robuste di capitale e liquidità e una forte generazione di utili» ... Da msn.com

sono banche italiane pi249La Bce promuove le banche italiane. Ecco gli istituti europei meno rischiosi secondo gli esami della Vigilanza - Francoforte individua pericoli limitati per i gruppi del Paese, in particolare per Credem, Mediolanum e Intesa Sanpaolo. milanofinanza.it scrive

sono banche italiane pi249Banche italiane tra le più solide d’Europa, Credem guida la classifica Bce - Le valutazioni SREP della BCE confermano la solidità degli istituti italiani: capitale forte, liquidità elevata e requisiti prudenziali tra i migliori in Europa ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Banche Italiane Pi249