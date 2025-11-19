Qual è l'orario migliore per cenare in inverno secondo la scienza | gli effetti sul metabolismo

Diversi studi suggeriscono che anche il metabolismo segua il ritmo circadiano, ma soprattutto in inverno allineare i pasti a questo orologio naturale può essere più difficile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Pronti a lasciarvi coccolare? Con largo anticipo sul Natale, le Terme di Riolo ti fanno un regalo! Dal 1 dicembre e per tutte le Festività, la piscina Termale sarà aperta dalle 9 alle 18, in orario continuato! E sapete qual è la parte migliore? Con il nostro sconto Bl - facebook.com Vai su Facebook

Qual è l’orario migliore per fare colazione: la nutrizionista spiega quando mangiare al mattino - Che la colazione sia il pasto più importante della giornata è ormai un fatto appurato, ma c’è un orario perfetto per consumarlo? Lo riporta fanpage.it

Questo è l’orario migliore per cenare se volete restare in forma, perdere peso e dormire meglio - Con la vita frenetica di tutti i giorni, tra lavoro, impegni e mille cose da fare, capire a che ora cenare può sembrare un dettaglio trascurabile. Riporta grazia.it

Longevità: qual è l'orario migliore per la colazione e la routine mattutina ideale - Scopriamo qual è l'orario migliore per la colazione e la routine mattutina ideale per incrementare la longevità e la salute anche da anziani. Segnala msn.com