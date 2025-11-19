Qs Sostenibilità e Shanghai L’ateneo nei ranking mondiali

Ancora una volta l’Università di Siena conferma la tendenza positiva nelle classifiche internazionali che valutano la performance delle istituzioni dell’alta formazione nel mondo. Il ranking QS sulla sostenibilità (QS World University Rankings Sustainability 2026), pubblicato ieri, vede l’ateneo posizionarsi al 392° posto nel mondo, scalando 44 posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. Questa classifica misura la ’sostenibilità’ degli atenei dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, adottando vari parametri che valutano la didattica, la ricerca, l’ambiente di studio, l’inclusività, le politiche di salute e benessere, le opportunità offerte agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

