Puppo | Sinner può battere Alcaraz per almeno due volte di fila Indoor diventerà il migliore della storia
Il 2025 di Jannik Sinner è andato in archivio domenica 16 novembre con il secondo trionfo consecutivo alle ATP Finals di Torino, battendo Carlos Alcaraz e confermando la sua supremazia negli eventi indoor. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Ad una radio spagnola Alcaraz ha detto che l’Australian Open sarà l’obiettivo principale della prossima stagione. Per quanto riguarda la loro rivalità io è da un po’ sinceramente che mi sarei aspettato che Sinner riuscisse di nuovo a fare magari almeno due vittorie consecutive contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dario Puppo. . Volevo ricordare agli smemorati, veri o finti, che Sinner è andato al Quirinale. Nel 2024 dopo la prima Davis e il primo Slam. Non mi pare che invece fosse presente il presidente del Coni o autorità politiche quando Jannik ha vinto i 4 Slam e le 2 - facebook.com Vai su Facebook
Zverev è affaticato dal match di ieri ma con un Sinner così non si può fare quasi niente. Sinner si è messo in testa che deve dominare. Lo sta facendo al momento. Non ho mai visto nulla del genere in 45 anni di tennis! Ha trovato una alchimia perfetta! 6-0!!! #R Vai su X
