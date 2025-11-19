Puppo | Sinner può battere Alcaraz per almeno due volte di fila Indoor diventerà il migliore della storia

Il 2025 di Jannik Sinner è andato in archivio domenica 16 novembre con il secondo trionfo consecutivo alle ATP Finals di Torino, battendo Carlos Alcaraz e confermando la sua supremazia negli eventi indoor. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da  Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e  Guido Monaco. “ Ad una radio spagnola Alcaraz ha detto che l’Australian Open sarà l’obiettivo principale della prossima stagione. Per quanto riguarda la loro rivalità io è da un po’ sinceramente che mi sarei aspettato che Sinner riuscisse di nuovo a fare magari almeno due vittorie consecutive contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

