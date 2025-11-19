Punto di primo intervento di Sacile verso la chiusura | I servizi sanitari saranno comunque garantiti
""La continuità del servizio sanitario ci sarà" dicono il sindaco e Tonutti. Quello che ci preoccupa è il "come" delle solite promesse coniugate al futuro, senza risposte adeguate alla gravità dei problemi della sanità sacilese e regionale". A dirlo è Liviana Covre, portavoce dell'Osservatorio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Matteo ci porta in vantaggio Primo punto azzurro firmato Berrettini, ora tocca a Flavio Cobolli #DavisCup Vai su X
Dopo 2 ore e 33 minuti di battaglia il primo punto del tie è del Belgio @bmwitalia | #DavisCup - facebook.com Vai su Facebook
Medici h24 al posto del Ppi: l’assessore regionale Riccardi arriverà in città per spiegare il nuovo servizio - Seconda settimana di raccolta firme per l'Osservatorio Salute Pubblica che chiede chiarezza su tipo e modalità del servizio che dal primo gennaio prossimo ... Segnala ilgazzettino.it
Punto di primo intervento sostituito da due medici h24 - Punto molto atteso tra quelli in discussione all'ultimo Consiglio comunale era l'interrogazione che chiedeva lumi sullo stato dei servizi del presidio ospedaliero e sul destino ... Da ilgazzettino.it
"Punto di primo intervento per codici bianchi e verdi" - Ha riaperto da ieri, all’interno dell’ospedale San Nicolò di Levanto, il Punto di primo intervento, tornato nella sua location originale dopo lo spostamento indotto dai lavori per l’ospedale di ... Segnala lanazione.it