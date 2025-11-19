ProvoCult CLab stagione musicale 2025 2026 | appuntamento con il pop ' contaminato' di Violet

Appuntamento tutto al femminile quello di sabato 22 novembre alle 21.30 presso il ‘Provo.Cult cLab’ di San Giovanni Rotondo. A esibirsi sul palco dell’energica associazione culturale sarà la livornese Viola Bologna, in arte Violet.Ventiquattrenne, polistrumentista, voce da soprano con studi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

