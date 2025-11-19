Prove di guerra | la Royal Navy segue nave spia russa vicino alle acque britanniche Azione molto pericolosa di Mosca

Londra, 19 novembre 2025 – Alta tensione tra   Londra e Mosca  . Il ministro della Difesa John Healey, parlando a Downing Street, ha informato che una fregata della Royal Navy e aerei della Raf sono stati schierati per "monitorare e tracciare ogni spostamento" di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. Il ministro ha detto anche che dalla nave sono stati puntati laser contro i piloti britannici. "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini ", ha aggiunto Healey, sottolineando "l'azione molto pericolosa" da parte di Mosca, portata avanti per la seconda volta quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

