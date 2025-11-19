Provano a occultare le trame del Colle
Garofani, consigliere di Mattarella, davanti a politici, funzionari e sportivi ha parlato della necessità di dare «provvidenziali scossoni» per evitare la vittoria del centrodestra. Bignami gliene ha chiesto conto ma invece della giustificazione dell’ex pd è arrivato un comunicato del Quirinale che vaneggia: «Attacco ridicolo». Ma qui di ridicolo c’è solo il tentativo di mettere il bavaglio al nostro giornale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Una delle manovre peggiori della storia della Repubblica, che certifica una crescita zero, da cui gli esponenti di maggioranza provano a scappare con le solite scuse: "Abbiamo speso 40 miliardi per il Superbonus" è la litania detta dalla premier in Senato e rip