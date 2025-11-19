Protetto | Shutdown finito ma il Pentagono ringrazia | regalo da 850 milioni di dollari
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Scopri altri approfondimenti
Dopo oltre quaranta giorni di shutdown, gli uffici pubblici americani riaprono, portando con sé un'importante iniezione di liquidità. Il governo potrà utilizzare miliardi di dollari accumulati per pagare arretrati, ma la cancellazione dei dati economici di ottobre ge - facebook.com Vai su Facebook