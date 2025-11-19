Proteggere il pianeta da una tempesta di bugie
Non c’è mai stata un’età dell’oro della conoscenza pubblica, nessun momento in cui le informazioni fossero in gran parte imparziali e accurate. Nel corso della storia moderna le società europee hanno costruito un ampio consenso su falsità evidenti: per esempio, l’idea che il re rappresentasse tutti gli interessi della nazione, che le donne non fossero adatte alla vita pubblica, che le persone non bianche fossero inferiori, che l’impero fosse una buona forma di governo. Attorno a queste convinzioni è stata costruita un’enorme infrastruttura di persuasione. La conoscenza pubblica è sempre plasmata dal potere. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
"L’Accordo di Parigi ha portato progressi concreti e continua a essere il nostro strumento più forte per proteggere le persone e il pianeta. Ma dobbiamo essere onesti: non è l’Accordo che sta fallendo, ma siamo noi che stiamo fallendo nella nostra risposta. Que - facebook.com Vai su Facebook
#LeoneXIV saluta le Chiese particolari del Sud del Mondo riunite nel Museo Amazzonico di Belém, durante la #Cop30. Ricorda l’Accordo di Parigi: è “lo strumento più forte per proteggere persone e pianeta” ma “manca la volontà politica di alcuni” di attuarlo Vai su X