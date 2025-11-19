Prostituzione tratta di esseri umani e sfruttamento | 21 arresti tra Italia e Romania

Tg24.sky.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha smantellato una rete di prostituzione e riciclaggio a Roma, fermando 21 persone. L'operazione è avvenuta insieme alle autorità romene e ha sgominato un'organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio i cui proventi, quasi totalmente inviati in Romania, venivano reinvestiti in immobili, terreni e auto di lusso per un valore di circa un milione 700mila euro. Le modalità di azione. Il gruppo, gerarchicamente organizzato, utilizzava il metodo del cosiddetto "lover boy": i membri della banda instauravano con le vittime una relazione sentimentale apparente, prospettando loro una vita migliore in Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

prostituzione tratta di esseri umani e sfruttamento 21 arresti tra italia e romania

© Tg24.sky.it - Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti tra Italia e Romania

Contenuti che potrebbero interessarti

prostituzione tratta esseri umaniTratta di esseri umani e prostituzione a Roma, 21 arresti: le donne venivano adescate col metodo "lover boy" - Smantellata a Roma una rete criminale dedita a tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione: 21 arresti e beni sequestrati. Riporta virgilio.it

prostituzione tratta esseri umaniSgominata una rete di sfruttamento della prostituzione a Roma: le immagini dell'operazione - Un'operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di un'organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzi ... Scrive ilgiornale.it

prostituzione tratta esseri umaniSgominata rete sfruttamento prostituzione, 21 i fermati - (ANSA) – ROMA, 19 NOV – Una operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfr ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prostituzione Tratta Esseri Umani