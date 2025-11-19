Prostituzione tratta di esseri umani e sfruttamento | 21 arresti tra Italia e Romania
La Polizia di Stato ha smantellato una rete di prostituzione e riciclaggio a Roma, fermando 21 persone. L'operazione è avvenuta insieme alle autorità romene e ha sgominato un'organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio i cui proventi, quasi totalmente inviati in Romania, venivano reinvestiti in immobili, terreni e auto di lusso per un valore di circa un milione 700mila euro. Le modalità di azione. Il gruppo, gerarchicamente organizzato, utilizzava il metodo del cosiddetto "lover boy": i membri della banda instauravano con le vittime una relazione sentimentale apparente, prospettando loro una vita migliore in Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
