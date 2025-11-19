Pronostico Santos-Mirassol | Neymar e compagni a caccia di un’altra impresa

Santos-Mirassol è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Domenica scorsa il Santos ha interrotto il lungo digiuno di vittorie nell’impegno sulla carta più complicato, prendendosi lo scalpo del Palmeiras, una delle delle due squadre che si stanno contendendo il titolo insieme al Flamengo. Una prestazione commovente da parte di Neymar e compagni, che hanno messo la museruola all’attacco del Verdao e c’hanno creduto fino alla fine. Nel recupero è arrivato il gol decisivo di Rollheiser (1-0), subentrato pochi minuti prima a Zé Rafael. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

