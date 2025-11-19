Leuven-Roma è una partita della quarta giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming Tre sconfitte di fila (l’ultima inaspettata contro il Valerenga in casa) hanno molto complicato il cammino della Roma in questa Champions League. Quella di giovedì sera contro il Leuven è una gara da dentro o fuori. Le giallorosse di Rossettini non possono sbagliare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una vittoria permetterebbe (anche se rimane assai difficile) di pensare anche ad un passaggio del turno. Con sei punti infatti (mancherebbero altre due partite ma una contro il Chelsea è un’impresa difficile da fare) potrebbe esserci anche la possibilità di non rientrare tra le ultime quattro della classifica finale e quindi accedere allo spareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Leuven-Roma, Champions League femminile: rimane tutto aperto