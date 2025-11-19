Pronostico Corinthians-Sao Paulo | il sogno è l’aggancio
Corinthians-Sao Paulo è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Negli ultimi otto incroci il Sao Paulo, contro il Corinthians, ha vinto la bellezza di sette volte e pareggiato una sola. Un cammino che mette in evidenza un fatto: per i padroni di casa, la formazione ospite, è un vero e proprio tabù. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino, fino al momento, è stato molto simile e, in classifica, i tre punti che adesso fanno la differenza sono arrivati nelle ultime settimane: il Corinthians ha perso due partite di fila mentre il Sao Paulo almeno un pareggio lo ha portato a casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Pronostico San Paolo-Corinthians: altro colpo esterno - Corinthians è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 2:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it