Pronostico Corinthians-Sao Paulo | il sogno è l’aggancio

Corinthians-Sao Paulo è una partita della trentaquattresima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Negli ultimi otto incroci il Sao Paulo, contro il Corinthians, ha vinto la bellezza di sette volte e pareggiato una sola. Un cammino che mette in evidenza un fatto: per i padroni di casa, la formazione ospite, è un vero e proprio tabù. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino, fino al momento, è stato molto simile e, in classifica, i tre punti che adesso fanno la differenza sono arrivati nelle ultime settimane: il Corinthians ha perso due partite di fila mentre il Sao Paulo almeno un pareggio lo ha portato a casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

