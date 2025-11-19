Programmi TV mercoledì 19 novembre 2025 | fiction show musicale e film

19 nov 2025

“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Gigi & Vanessa insieme” su Canale 5, “Full Metal Jacket” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 19 novembre 2025. La serata televisiva del 19 novembre 2025 si presenta su Rai 1 con un nuovo episodio de Il commissario Montalbano: L’età del dubbio (ore 21:30), con Luca Zingaretti protagonista di una trama avvincente tra indagini e sentimenti. Su Rai 2 torna Nudes 2 (ore 21:20), serie che affronta con realismo i rischi della vita digitale dei giovani, mentre Rai 3 conferma il suo impegno civile con Chi l’ha visto? (ore 21:20), condotto da Federica Sciarelli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

