Progetto cicloturismo | i grandi numeri del 2025 e le novità del 2026
Questa mattina, presso la Sala Consiliare della Provincia di Sondrio, è stato presentato il report annuale relativo al Progetto Cicloturismo della Provincia di Sondrio 2025. Il turismo legato allabicicletta in Valtellina, nei suoi quattro ambiti principali - bici su strada, mountain-bike, gravel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
' Presentato sabato 15 novembre a Celano il progetto che trasforma la Marsica in hub del cicloturismo. #ComunediCelano Unione dei Comuni Montagna Marsicana - facebook.com Vai su Facebook