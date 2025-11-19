Prof morta al circolo nautico Il pm chiede una nuova perizia Via libera dal gip ai responsabili civili
Via libera alle costituzione delle parti civili. E soprattutto via libera alla citazione quale responsabile civile del Ravenna Yacht Club e della società per la quale lavorava uno dei due imputati. Il sussulto nell’udienza preliminare di ieri mattina per la morte di Elisa Rossi, la professoressa 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna, è arrivato alla fine: quando la procura ha chiesto al giudice un incidente probatorio sulla dinamica del decesso. Il gip Janos Barlotti deciderà nella prossima udienza, fissata per metà febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
+++Tragedia sulla Domitiana: è morta la professoressa Tina Spatarella+++ - facebook.com Vai su Facebook
Prof morta al circolo nautico. Il pm chiede una nuova perizia. Via libera dal gip ai responsabili civili - Prima udienza preliminare per il decesso di Elisa Rossi, deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna: due gli indag ... Riporta msn.com
Festa grande per 70 anni del Circolo Nautico Torre del Greco - Era il 1955 quando una serie di personalità del mondo imprenditoriale e culturale di Torre del Greco decisero di fondare il Circolo Nautico. Riporta ansa.it