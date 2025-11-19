Via libera alle costituzione delle parti civili. E soprattutto via libera alla citazione quale responsabile civile del Ravenna Yacht Club e della società per la quale lavorava uno dei due imputati. Il sussulto nell’udienza preliminare di ieri mattina per la morte di Elisa Rossi, la professoressa 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna, è arrivato alla fine: quando la procura ha chiesto al giudice un incidente probatorio sulla dinamica del decesso. Il gip Janos Barlotti deciderà nella prossima udienza, fissata per metà febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prof morta al circolo nautico. Il pm chiede una nuova perizia. Via libera dal gip ai responsabili civili