Probabili formazioni Napoli Atalanta, Conte pronto a ripartire: idea a centrocampo per sopperire alle tante assenze! Le ultime La sosta è terminata, e con essa, i riflettori tornano a illuminare il Maradona. Dopo giorni di tensioni, indiscrezioni e vertici, il Napoli è chiamato a ripartire con un obiettivo chiaro: rimettere il progetto sulla giusta strada. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Napoli Atalanta, Conte pronto a ripartire. Rientra Spinazzola, ma restano tante assenze nei partenopei: possibile sorpresa a centrocampo!