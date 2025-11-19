Primo appello del semestre filtro di Medicina 20 novembre cosa succede a chi non passa o rifiuta il voto
Sta per finire il semestre filtro Medicina, con le nuove regole come funziona il primo appello e cosa succede a chi non passa o rifiuta il voto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Domani il primo appello del 'semestre filtro' per Medicina. Dopo la riforma dell'accesso. Il secondo sarà il 10 dicembre #ANSA Vai su X
Domani il primo appello del 'semestre filtro' per Medicina - E' previsto per domani il primo appello per il cosidetto semestre filtro di Medicina dopo la riforma dell'accesso alla facoltà. Riporta msn.com
Semestre filtro Medicina, domani il primo appello. Ecco come funzionano le prove - Domani 20 novembre si svolge il primo appello del semestre filtro per Medicina con tre prove obbligatorie in chimica, fisica e biologia da 31 domande. Si legge su doctor33.it
Semestre aperto a Medicina: giovedì 20 novembre al via il primo appello con adesioni all’87% - Il 20 novembre segna l'inizio ufficiale degli esami relativi al Semestre aperto nelle 44 sedi universitarie italiane coinvolte. Come scrive orizzontescuola.it