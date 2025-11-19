Previsioni meteo Livorno correnti artiche in arrivo | temperature a picco nel week-end

Tempo instabile, temperature in calo e, soprattutto, correnti artiche in arrivo. La Toscana e Livorno si preparano già in queste ore ad affrontare il primo grande freddo della stagione, con le massime che si aggireranno a una quota subito inferiore ai 10 gradi. Dalla serata di mercoledì 19 - come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Previsioni meteo Livorno, correnti artiche in arrivo: temperature a picco nel week-end

