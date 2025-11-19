Prestiti | quanto si chiede in media in provincia di Lecco e i motivi

In provincia di Lecco nei primi 10 mesi dell’anno le famiglie hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e, secondo l’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale ha cercato di ottenere 11.141 euro, valore superiore del 4% rispetto alla media. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tassi dei mutui in lieve crescita ma ancora lontani dai picchi del 2023. Famiglie e imprese continuano a chiedere credito, con prestiti e risparmi in aumento - facebook.com Vai su Facebook

Prestiti: quanto si chiede in media in provincia di Lecco (e i motivi) - In provincia di Lecco nei primi 10 mesi dell’anno le famiglie hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e, secondo l’osservatorio di Facile. Riporta leccotoday.it

Prestiti in Lombardia: gli importi provincia per provincia, a cosa servono e chi li richiede - Brescia, 19 novembre 2025 – Nei primi dieci mesi del 2025, a Milano e in Lombardia, sono aumentate le richieste di prestito da parte dei consumatori e anche gli importi medi sono superiori al dato naz ... ilgiorno.it scrive

Quanto chiedono di prestito i milanesi (e per cosa) - A Milano e in Lombardia nei primi dieci mesi del 2025 sono aumentate le richieste di prestito da parte dei consumatori e anche gli importi medi sono superiori al dato nazionale. Segnala milanotoday.it