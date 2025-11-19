Prestiti in Lombardia | gli importi provincia per provincia a cosa servono e chi li richiede

Brescia, 19 novembre 2025 – Nei primi dieci mesi del 2025, a Milano e in Lombardia, sono aumentate le richieste di prestito da parte dei consumatori e anche gli importi medi sono superiori al dato nazionale. Secondo l'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale nella Regione nel 2025 ha cercato di ottenere mediamente 10.700 euro, il 2% in più di quanto si chiede nel resto d'Italia. Soldi da rendere solitamente in circa 64 mesi (pari a poco più di 5 anni) con una rata mensile di 198 euro. Richiesta di un prestito, perché?. Per quali ragioni i lombardi hanno chiesto un prestito personale? Analizzando le domande per cui è stata specificata la finalità, emerge che la motivazione più diffusa nella regione è l’esigenza di ottenere liquidità (31% delle domande), seguita dalle richieste per il consolidamento debiti (20%) e quelle per l’acquisto di auto usate (12%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prestiti in Lombardia: gli importi provincia per provincia, a cosa servono e chi li richiede

