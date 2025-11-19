premio vittorio viviani ecco i nomi di tutti i vincitori

Con la premiazione è giunto a compimento il 27esimo Premio Vittorio Viviani, organizzato dalla Libera Accademia di Pittura e dedicato alla memoria del suo fondatore. Il Premio, patrocinato dal Comune, è stato assegnato ad Andrea Cerquiglini, 64 anni, architetto con studio a Varedo e originario di Trevi. Il suo elegante lavoro dal titolo “Mica scrivo, disegno - 2024 1108“, ha conquistato il premio del valore di 1.000 euro. L’opera andrà ad arricchire la Civica Raccolta Artistica a Villa Vertua Masolo. Il Premio Città di Nova Milanese, finanziato dal circolo Arci Nova, del valore di 500 euro, è stato assegnato a Sandro Pastorino, 68enne di Treville, in provincia di Alessandria, per il collage “Canneto sul lago“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

