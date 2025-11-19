Premio Ciampi 2025 il programma e gli ospiti da Iosonouncane ai Gatti Mezzi

Il programma completo del Premio Ciampi 2025, con un mese di eventi, da Livorno a Genova, sino alla finale con grandi ospiti. Al via la ventottesima edizione del Premio Ciampi intitolata Oltre le macerie. Dal 22 novembre al 13 dicembre oltre trenta appuntamenti tra Genova, Livorno e numerose altre città italiane. Tanti gli ospiti in cartellone nella serata finale, che si svolgerà sabato 13 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno. Iosonouncane, Gianni Maroccolo e Hugo Race, Teho Teardo, Andrea Laszlo De Simone, Tre Allegri Ragazzi Morti, Gatti Mezzi sono solo alcuni degli artisti chiamati a esibirsi o a ricevere i numerosi premi di questa edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

