Premio Ciampi 2025 il programma e gli ospiti da Iosonouncane ai Gatti Mezzi
Il programma completo del Premio Ciampi 2025, con un mese di eventi, da Livorno a Genova, sino alla finale con grandi ospiti. Al via la ventottesima edizione del Premio Ciampi intitolata Oltre le macerie. Dal 22 novembre al 13 dicembre oltre trenta appuntamenti tra Genova, Livorno e numerose altre città italiane. Tanti gli ospiti in cartellone nella serata finale, che si svolgerà sabato 13 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno. Iosonouncane, Gianni Maroccolo e Hugo Race, Teho Teardo, Andrea Laszlo De Simone, Tre Allegri Ragazzi Morti, Gatti Mezzi sono solo alcuni degli artisti chiamati a esibirsi o a ricevere i numerosi premi di questa edizione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 22 novembre ore 17.00 vi aspettiamo in viadelcampo29rosso!!! PARTE DA GENOVA L'EDIZIONE 2025 DEL PREMIO CIAMPI . Genova renderà omaggio al grande cantautore livornese in uno dei luoghi simbolo della musica d’autore: viadelcampo29ro - facebook.com Vai su Facebook
Premio Ciampi 2025: musica, teatro, fumetto e poesia per ricordare il cantautore toscano libero e irregolare - Dal 22 ottobre fino al gran finale del 13 dicembre al teatro Goldoni di Livorno attesi musicisti del calibro di Iosonouncane, Maroccolo ... Si legge su intoscana.it
Premio Ciampi 2025, tra gli ospiti: Iosonouncane, Gianni Maroccolo e Hugo Race, Teho Teardo, Andrea Lazlo De Simone, Tre Allegri Ragazzi Morti - Premio Ciampi 2025, tra gli ospiti: Iosonouncane, Gianni Maroccolo e Hugo Race, Teho Teardo, Andrea Lazlo De Simone, Tre Allegri Ragazzi Morti ... Lo riporta livornopress.it