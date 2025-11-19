Preghiera della sera 19 Novembre 2025 | Allontanami dal giudicare
“Allontanami dal giudicare”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
